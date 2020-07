ONU: ci saranno altre pandemie se non cominciamo a proteggere seriamente il nostro pianeta (Di martedì 7 luglio 2020) In un certo, siamo tutti responsabili per la pandemia di coronavirus. Secondo un nuovo rapporto dell’ONU, infatti, le malattie zoonotiche, quelle trasmesse da animali a umani come il Covid-19, continueranno ad aumentare se non cominciamo a proteggere e preservare l’ambiente. Gli esperti citano la crescente domanda di proteine animali, agricoltura non sostenibile e cambiamento climatico tra i maggiori fattori che contribuiscono al continuo incremento di malattie zoonotiche. In media, le patologie trascurate di questo tipo, uccidono circa 2 milioni di persone all’anno in Paesi a basso reddito. Secondo stime ufficiali, il Covid-19 costerà all’economia globale circa 9 trilioni di dollari nel corso di due anni. L’Ebola, la Sars, la rabbia e la tubercolosi, ad esempio, sono tutte malattie zoonotiche. LEGGI ANCHE > La lettera di 329 scienziati che ... Leggi su giornalettismo

michelerizzi3 : RT @_tommyemme_: Che fassisti questi dell'ONU! #Bellanova che dice? Due lacrime le saranno rimaste? #immigrati #clandestini - StartMagNews : L’intesa concepita da #Noc, #Onu e #Usa va a recepire, modificandola parzialmente, la proposta fatta a suo tempo da… - TorciaPolitica : RT @StartMagNews: L’intesa concepita da #Noc, #Onu e #Usa va a recepire, modificandola parzialmente, la proposta fatta a suo tempo da #Haft… - DiplomaziaTW : RT @StartMagNews: L’intesa concepita da #Noc, #Onu e #Usa va a recepire, modificandola parzialmente, la proposta fatta a suo tempo da #Haft… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’intesa concepita da #Noc, #Onu e #Usa va a recepire, modificandola parzialmente, la proposta fatta a suo tempo da #Haft… -

Ultime Notizie dalla rete : ONU saranno ONU: alto rischio altre pandemie se non proteggiamo seriamente il pianeta Giornalettismo.com ONU: ci saranno altre pandemie se non cominciamo a proteggere seriamente il nostro pianeta

In un certo, siamo tutti responsabili per la pandemia di coronavirus. Secondo un nuovo rapporto dell’ONU, infatti, le malattie zoonotiche, quelle trasmesse da animali a umani come il Covid-19, continu ...

Libia: "218 Tv", presidente parlamento Saleh prepara visita a Roma per incontro con Conte

Tripoli, 06 lug 13:27 - (Agenzia Nova) - Con la visita a Mosca della scorsa settimana, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento che si riunisce in Cirenaica), Aguila Sa ...

In un certo, siamo tutti responsabili per la pandemia di coronavirus. Secondo un nuovo rapporto dell’ONU, infatti, le malattie zoonotiche, quelle trasmesse da animali a umani come il Covid-19, continu ...Tripoli, 06 lug 13:27 - (Agenzia Nova) - Con la visita a Mosca della scorsa settimana, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento che si riunisce in Cirenaica), Aguila Sa ...