Milan-Juventus, le formazioni ufficiali (Di martedì 7 luglio 2020) Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Maurizio Sarri L'articolo Milan-Juventus, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

