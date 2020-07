Arcuri Sarà Commissario per La Riapertura Delle Scuole (Di martedì 7 luglio 2020) La bozza del decreto Semplificazioni indica Domenico Arcuri come Commissario per la Riapertura Delle Scuole. Arcuri si occuperà di provvedere “nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione Delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali“. “Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, provvede nel limite Delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto ... Leggi su youreduaction

