Victor Osimhen a sessanta milioni di euro è un vero affare per il Napoli? (Di lunedì 6 luglio 2020) Victor Osimhen sembra avvicinarsi sempre di più al Napoli. I partenopei potrebbero chiudere una doppia operazione con il Lille acquistando, oltre all'attaccante, anche Gabriel. La società francese valuta il bomber non meno di 60 milioni di euro. Il nigeriano ha 21 anni e nell'ultima stagione è esploso realizzando 13 goal in Ligue 1. Eppure è lecito porsi una domanda su tutte: Osimhen è il calciatore giusto per fare il salto di qualità? Lille OSC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Il valore del... Leggi su 90min

