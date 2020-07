Milan Juventus probabili formazioni: 3 novità per Sarri, Higuain dal 1′, sorpresa in difesa! (Di lunedì 6 luglio 2020) Milan Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Milan-Juventus, match valido per la 31^ giornata di Serie A. Sarri si affiderà al solito 4-3-3: spazio per tre novità dal 1′. In porta farà ritorno Szczesny dopo la presenza record numero 648 per Gigi Buffon nel derby della Mole. Squalificato De Ligt, al suo posto pronto Rugani, ma attenzione alla possibile sorpresa Chiellini, il quale potrebbe scendere in campo dal 1′. Milan Juventus probabili formazioni: Higuain al posto di Dybala Poche novità a centrocampo: Sarri, salvo clamorosi colpi di scena, confermerà Rabiot-Pjanic-Bentancur, solo panchina per Ramsey e Matuidi. In attacco Spazio a Higuain, il quale prenderà il posto dello squalificato Dybala. Completeranno il tridente Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

