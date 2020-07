Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali e bora in arrivo da stanotte (Di lunedì 6 luglio 2020) La Protezione Civile ha diramato l’Allerta “gialla”, dalle 18 di oggi alle 12 di domani, per temporali forti e bora su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sulla regione è presente un promontorio anticiclonico, ma in serata arriverà un veloce fronte freddo dalla Germania, che passera’ poi nella notte, dirigendosi sull’Adriatico. Domani affluiranno correnti secche e fresche nord-orientali. Dal tardo pomeriggio e nella serata di oggi, dapprima sui monti e successivamente anche sulle altre zone, saranno probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense. Possibile qualche temporale forte. In serata e nella notte possibili raffiche di vento forte in genere da Nord. In seguito soffiera’ bora da sostenuta a forte, specie sulla costa. Martedi’ mattina rapido miglioramento, a partire dalla zona montana. ... Leggi su meteoweb.eu

Si annuncia un martedì piuttosto turbolento lungo la fascia costiera. Il rapido ingresso di aria più fredda sull'Adriatico si manifesterà con un'intensificazione della ventilazione dai quadranti nord- ...

Una perturbazione, con contributo di aria più fresca in quota, continua ad influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le gior ...

Si annuncia un martedì piuttosto turbolento lungo la fascia costiera. Il rapido ingresso di aria più fredda sull'Adriatico si manifesterà con un'intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-

Una perturbazione, con contributo di aria più fresca in quota, continua ad influenzare le condizioni meteorologiche sull'Italia. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le gior