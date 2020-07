Hermès, collezione uomo primavera-estate 2021 (Di domenica 5 luglio 2020) In anticipo sull'inizio della settimana della moda di Parigi, che comincerà il prossimo 9 luglio, Hermès ha preannunciato con una speciale performance online il racconto della sua nuova collezione uomo primavera/estate 2021. Véronique Nichanian, il direttore artistico del menswear della Maison, ha collaborato per l'occasione con l'artista francese Cyril Teste, fondatore del Collectif MxM. Attorno a una collezione che la stessa Nichanian ha voluto limitare a 18 uscite, piuttosto che alle circa quaranta generalmente proposte, il duo ha immaginato una performance intitolata Hors-Champs, che fosse un tuffo nel backstage tanto coreografico quanto cinematografco. Un cortometraggio in cui in assenza di una sfilata vera e propria, portasse lo spettatore dietro le quinte di uno show che sarà poi presentato ufficialmente il prossimo 13 luglio. Una sorta di minuto prima ... Leggi su gqitalia

Midnigh21553302 : RT @MelgerTina: @FicapalDe, confessa: il grande evento del 5 luglio era la nuova collezione di cravatte Hermès, eh? ?? - FicapalDe : RT @MelgerTina: @FicapalDe, confessa: il grande evento del 5 luglio era la nuova collezione di cravatte Hermès, eh? ?? - MelgerTina : @FicapalDe, confessa: il grande evento del 5 luglio era la nuova collezione di cravatte Hermès, eh? ??… - paceeeeee : @DetestoE Così può completare la sua collezione di Kelly #Hermes, a quanto pare la “paladina” dei poveri Italiani è… -

Ultime Notizie dalla rete : Hermès collezione Hermès annulla l'evento d'equitazione “Saut Hermès” e la sfilata Cruise causa coronavirus FashionNetwork.com IT