Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati in segreto? Il dettaglio non lascia nessun dubbio (Di domenica 5 luglio 2020) Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati in gran segreto? Da ore sul web gira voce che Gigi Buffon e la sua compagna Ilaria D’Amico sarebbero convolati a nozze in gran segreto. E’ questo il dubbio che i fan della coppia hanno iniziato a nutrire dopo le recenti dichiarazioni del portiere della Juventus. Tutto è accaduto giorni fa, ovvero quando lo sportivo ha realizzato una diretta su Instagram nella quale i follower hanno chiesto al giocatore bianconero ciò che lo rende felice nella vita. Ovviamente l’ex della Seredova ha menzionato Ilaria D’Amico con la quale forma una coppia da diversi anni. Menzionando la giornalista di Sky, a Gigi gli è scappato: “Mia moglie”. Un particolare che di certo non è passato inosservato a tutti coloro che lo seguono sul noto social network e che ha fatto sospettare loro di un ... Leggi su kontrokultura

