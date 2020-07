Dai lavoratori Whirlpool alle donne precarie: a Roma gli appelli degli “invisibili”. I braccianti di Foggia: “Senza estati né inverni per 4 euro l’ora” (Di domenica 5 luglio 2020) C’erano i braccianti di Foggia, i lavoratori della Whirlpool. E poi, ancora, c’era Francesca, lavoratrice precaria di un call center. E con loro attivisti e attiviste, come le Sardine o i ragazzi del movimento “Italiani senza cittadinanza”. Uomini e donne che hanno preso Piazza San Giovanni trasformandola nella piazza degli “invisibili”. Proprio come aveva chiesto Aboubakar Soumahoro, organizzatore degli Stati popolari. In tanti hanno risposto al suo appello, lanciandone a loro volta, altri al governo e al premier Giuseppe Conte. “Siamo qui con la nostra frutta – spiegano i braccianti pugliesi – Ogni stagione lavoriamo, non abbiamo estati né inverni. Quanto prendiamo? Quattro euro l’ora“. Per questo “chiediamo la regolarizzazione di tutti i lavoratori dei campi”. Tante storie, come sottolineano anche le ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: dipendenti e pensionati hanno garanzia di stipendio se le imprese e i lavoratori autonomi vivono e corron… - _gmotta65 : RT @LUCAMARANTO: ->di difendere la salute dei lavoratori e dei bambini, colpiti dai tumori, in tutti questi anni ha difeso solo le banche e… - pilupertutti73 : @AndreaOrlandosp La scissione l'hanno fatta i fondatori e prosecutori del Pd! Scissione dai lavoratori e da quello… - BrunoMaggi : RT @LUCAMARANTO: ->di difendere la salute dei lavoratori e dei bambini, colpiti dai tumori, in tutti questi anni ha difeso solo le banche e… - bibipenner : @maurovanetti Ho seguito la diretta credo d'aver capito. Ho sentito parlare dai precari della scuola alle Ong che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai lavoratori Dai lavoratori Whirlpool alle donne precarie: a Roma gli appelli degli “invisibili” Il Fatto Quotidiano L’avvocata attivista Lgbt Cathy La Torre si candida a sindaca di Bologna: «Riparto dagli invisibili»

«Virginio Merola assente su Bologna durante l’emergenza Covid. Un sindaco stanco dopo due mandati, la città ha bisogno di strategie all’altezza». Cathy La Torre, 39 anni, origini trapanesi, avvocata, ...

Liberi ma in una bolla come pesci rossi: virus e rischi per la democrazia

Lui, lui, lui... Lui «ha cambiato la natura domestica di casa nostra in un’identità munita: un rifugio». Lui «è riuscito a farci davvero prigionieri non quando siamo tornati a casa l’ultima sera, ma n ...

«Virginio Merola assente su Bologna durante l’emergenza Covid. Un sindaco stanco dopo due mandati, la città ha bisogno di strategie all’altezza». Cathy La Torre, 39 anni, origini trapanesi, avvocata, ...Lui, lui, lui... Lui «ha cambiato la natura domestica di casa nostra in un’identità munita: un rifugio». Lui «è riuscito a farci davvero prigionieri non quando siamo tornati a casa l’ultima sera, ma n ...