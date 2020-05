Bellocchio | dopo l’incetta di David di Donatello | finalmente ‘l’Urlo’ | il film dedicato

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 maggio 2020) Visto ciò che offre ultimamente il cinema italiano, veramente poco, non poteva che fare incetta degli ‘Oscar all’italiana’, e portarsi a casa diversidi, come ‘miglior’, migliore regia’ e, a ragione, anche ‘migliore attore’, in virtù di un Pierfrancesco Favino sempre più in splendida forma. Ma lui, Marco, il giorno, raggiunto telefonicamente non tradisce particolare emozione, forse perché, spiega, ”Stanotte ho dormito. Il vantaggio dell’età è che dà una certa tranquillità“.: “I premi servono: ti danno un punteggio” In videoconferenza da Barbarano, nel viterbese, il regista si confronta con i giornalisti all’indomani del trionfo de ‘Il Traditore’, la pellicola che ripercorre la storia del ...