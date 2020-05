Roma. Bar, ristoranti, librerie: ok a maggiore occupazione suolo pubblico (Di venerdì 8 maggio 2020) Ampliare la concessione di suolo pubblico per bar, ristoranti e librerie fino a un massimo del 35% di quella già consentita, dietro presentazione di un progetto specifico ai Municipi di competenza. E’ l’asse portante della Memoria approvata dalla Giunta capitolina come misura straordinaria a supporto dei titolari di esercizi di somministrazione e librerie, che potranno anche valersi di un’implementazione delle tipologie di arredi ammessi, al duplice scopo di garantire massima fruibilità degli spazi esterni per operatori e utenza, e di ottemperare alla necessità di distanziamento sociale ai fini del contenimento dei contagi. Novità assoluta, la semplificazione e rapidità del processo amministrativo di richiesta e rilascio delle nuove concessioni o dell’ampliamento di quelle già esistenti, anche in deroga a tutti i ... Leggi su laprimapagina Apertura bar - ristoranti - parrucchieri e palestre in Emilia Romagna : le date ufficiali

Luis Enrique - i primi 50 anni del tecnico che a Roma chiamavano il ‘Demental Coach’ e che poi a Barcellona ha vinto tutto

Fase Due a Roma - file a bar e pizzerie - ma molti negozi non riaprono (Di venerdì 8 maggio 2020) Ampliare la concessione diper bar,fino a un massimo del 35% di quella già consentita, dietro presentazione di un progetto specifico ai Municipi di competenza. E’ l’asse portante della Memoria approvata dalla Giunta capitolina come misura straordinaria a supporto dei titolari di esercizi di somministrazione e, che potranno anche valersi di un’implementazione delle tipologie di arredi ammessi, al duplice scopo di garantire massima fruibilità degli spazi esterni per operatori e utenza, e di ottemperare alla necessità di distanziamento sociale ai fini del contenimento dei contagi. Novità assoluta, la semplificazione e rapidità del processo amministrativo di richiesta e rilascio delle nuove concessioni o dell’ampliamento di quelle già esistenti, anche in deroga a tutti i ...

virginiaraggi : Alla Camera ok ammissibilità nostro emendamento dl liquidità per velocizzare concessione suolo pubblico. Serve bocc… - Radio1Rai : #Fase2 ?? @ArnoKompatscher a @centocittarai: “Governo è intervenuto in modo tempestivo e adeguato in questi mesi. Ab… - virginiaraggi : Abbiamo deciso di concedere spazi esterni più ampi per bar, ristoranti e librerie di @Roma. Stiamo lavorando per am… - gerlin_daniela : Perché Roma riapre prima ma le regioni non possono? - PARTIDAQUI : RT @virginiaraggi: Alla Camera ok ammissibilità nostro emendamento dl liquidità per velocizzare concessione suolo pubblico. Serve boccata d… -