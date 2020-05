Turismo internazionale, crollo dell’80% nel 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Nel 2020 ci sarà un crollo dell'80% del Turismo internazionale, a causa della pandemia da Covid-19. Nel primo trimestre si registra già un calo del 22% degli arrivi di turisti internazionali. Sono i dati forniti dall'Organizzazione mondiale del Turismo, che teme un crollo per l'intero anno tra il 60% e l'80% rispetto al 2019. "Questa è di gran lunga la crisi più grave che il Turismo internazionale ha dovuto affrontare dall'inizio delle indagini" nel 1950, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite impegnata nel settore turistico.In particolare, sono fortemente diminuiti gli arrivi nel mese di marzo, quando si è registrato un crollo del 57% a seguito dell'inizio della pandemia e del lockdown imposto dai singoli paesi per rallentare il contagio. Una perdita di 67 milioni di arrivi internazionali e di circa 80 miliardi di dollari di entrate ... Leggi su ilfogliettone Il boom del turismo medico : successo della chirurgia all'estero e giro d'affari internazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Nelci sarà undell'80% del, a causa della pandemia da Covid-19. Nel primo trimestre si registra già un calo del 22% degli arrivi di turisti internazionali. Sono i dati forniti dall'Organizzazione mondiale del, che teme unper l'intero anno tra il 60% e l'80% rispetto al 2019. "Questa è di gran lunga la crisi più grave che ilha dovuto affrontare dall'inizio delle indagini" nel 1950, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite impegnata nel settore turistico.In particolare, sono fortemente diminuiti gli arrivi nel mese di marzo, quando si è registrato undel 57% a seguito dell'inizio della pandemia e del lockdown imposto dai singoli paesi per rallentare il contagio. Una perdita di 67 milioni di arrivi internazionali e di circa 80 miliardi di dollari di entrate ...

Affaritaliani : Coronavirus, turismo internazionale: crollo dell'80% nel 2020 - badicea : RT @unoscribacchino: Migliaia di appartamenti e negozi vuoti, aree dismesse ed ex industriali trasformate in zone residenziali private e di… - sictwit : RT @unoscribacchino: Migliaia di appartamenti e negozi vuoti, aree dismesse ed ex industriali trasformate in zone residenziali private e di… - LaPresse_news : Coronavirus, Onu: Possibile crollo turismo internazionale dell'80% - elofoolish : RT @unoscribacchino: Migliaia di appartamenti e negozi vuoti, aree dismesse ed ex industriali trasformate in zone residenziali private e di… -