"Con la caduta del Pil, gli effetti economici saranno dolorosi", dice Conte (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Non possiamo nasconderci. L'ho detto, questa è la prova più dura dal dopoguerra. Con una tale caduta del Pil, gli effetti economici saranno molto dolorosi. È anche per questo che abbiamo varato una manovra da 25 miliardi e ora un'altra da 55: l'intervento più poderoso degli ultimi anni”. Lo dichiara il premier Conte in un a lunga intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale il presidente del Consiglio afferma anche che “parallelamente, stiamo preparando un decreto Sburocratizzazione per rilanciare gli investimenti, velocizzare le procedure di gara, anche con soluzioni sperimentali e temporanee limitate a questa fase”. Tuttavia, aggiunge Conte, “non voglio parlare di ‘modello Genova' perché nella maggioranza ci sono sensibilità diverse e molte resistenze”. Nell'intervista il premier parla anche delle ... Leggi su agi CONTE AI SINDACATI “BRUTTA CADUTA PIL”/ Finito vertice : "necessario un patto sociale"

