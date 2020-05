L' ex compagno di squadra demolisce Cristiano Ronaldo | Ha tre o quattro finte Il

Leggi su 90min

(Di sabato 2 maggio 2020) Ricordate Mikael Silvestre? L'ex difensore del Manchester United che ha vestito in passato anche la maglia dell'Inter, ha avuto la fortuna di giocare sia conil Fenomeno che con, ora attaccante della Juventus. Manchester United '99 Legends v FC Bayern Legends L'ex calciatore francese, attuale dirigente del Rennes, dopo un'avventura non particolarmente esaltante con la maglia dell'Inter, ha disputato un'ottima carriera in Premier League con la maglia del Manchester...