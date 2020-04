Lamborghini - La produzione riparte | annunciata un' imminente novità di prodotto

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 aprile 2020) Lunedì 4 maggio riprenderanno le attività produttive della, in concomitanza con linizio della Fase 2 dellemergenza sanitaria generata dalla diffusione del coronavirus. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso marchio, il quale ha già annunciato la presentazione di una; diattesa per il 7 del mese.nza in sicurezza. Lazienda di SantAgata Bolognese, grazie al supporto del comitato paritetico azienda-sindacato, ha infatti definito un protocollo di protezione con lintento di disciplinare al meglio le modalità di rientro dei singoli lavoratori e i dispositivi di sicurezza da utilizzare. Il tutto sarà abbinato a una specifica campagna informativa, volta ad accentuare i comportamenti corretti e virtuosi da tenere in questo momento delicato.; in arrivo. "Siamo pronti a ripartire con grande ...