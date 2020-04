Il remdesivir funziona contro il Covid? Fauci ottimista | ma Lancet boccia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 35 le nuove molecole promettentiil nuovo coronavirus SarsCoV2, mentre sono contrastanti i pareri sugli effetti dell’antivirale: da un lato l’annuncio dei risultati ‘incoraggianti’ da parte della Gilead Sciences hanno fatto volare in borsa i titoli dell’azienda, dall’altro la rivista Theha gettato acqua sul fuoco parlando di “benefici non significativi”; sul fronte dei vaccini sono ormai 90 i candidati in fase di test, complessivamente basati su otto principali tecniche.C’è voluta la potenza di calcolo che l’Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs, ma in meno di un mese il risultato è arrivato: tanto è stato il tempo necessario per passare in rassegna 9.000 farmaci già disponibili fino a trovarne 35 che potrebbero combattere il nuovo coronavirus ...