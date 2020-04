App Immuni funziona con adesione 25-30% Pisano | Non pensiamo a braccialetto

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - agorarai : Che fine ha fatto la app #Immuni? 'La app incide in ambiti fondamentali come la privacy, Conte non ne poteva parlar… - emenietti : conferenza stampa su 'fase 2': • niente sulla scuola • niente sul sistema sanitario • niente su tamponi e test sier… - CorneoAlberto : RT @MinutemanItaly: Occhio, tra gli azionisti della Bending Spoons, la società che ha vinto la gara ristretta per la App Immuni c'è pure un… - BlackOrchydea : @MinutemanItaly ho notato che prima i marzotto si sono incazzati con il governo, dopodichè quando li hanno fatti az… -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni Coronavirus, il sondaggio sull'app Immuni: un italiano su due favorevole a scaricarla Corriere della Sera L’App Immuni anti Covid-19: le regole Nessun obbligo e la privacy sarà tutelata

L’utilizzo dell’App Immuni, che dovrebbe essere disponibile da maggio, per il tracciamento del coronavirus e i relativi dati cesseranno entro il 31 dicembre 2020. Idem per la piattaforma istituita pre ...

App Immuni: tutti i dati cancellati entro l'anno

Il testo che abiliterà l'Italia all'uso dell'app Immuni per il contact tracing è ormai pronto: si attende il passaggio in Consiglio dei Ministri. Nelle prossime ore sarà un Consiglio dei Ministri a da ...

