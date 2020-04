Hellraiser | HBO trasformerà l’orrore in una serie tv con il regista di Halloween

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 28 aprile 2020)pronti all’incubo su HBO con ildiDavid Gordon Green HBO fa un passo verso l’incubo infernale, verso una svolta in chiave horror della sua programmazione. Il canale parte del gruppo WarnerMedia e fulcro della sua proposta commerciale con HBO Max (che sarà diffusa anche da Apple Tv negli USA, ha firmato un accordo per sviluppare unatv dal franchise di. David Gordon Greendiè stato scritturato per dirigere il pilot e diversi episodi successivi. HBO ha così deciso di portare per la prima volta nel mondo della serialità i demoni Cenobiti e soprattutto Pinhead, iconico volto del male pieno di spilli. Laè scritta da Mark Verheiden che ha lavorato in passato a Battlestar Galactica, Heroes e Daredevil con Michael Dougherty (X-Men United, Godzilla: King of the Monsters, Trick ...