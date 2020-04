Conte | “Inizia la fase due di convivenza con il virus Rischio ripresa contagio c’è”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il 4 maggio non sarà un liberi tutti e, proprio per scongiurarlo, il nuovo Dpcm presentato dal premier Giuseppenon parla di riapertura dei negozi. Tuttavia, dal 4 maggio ci si potrà spostare con maggior libertà, per andare a trovare parenti e famigliari, ma sempre con al seguito l'autocertificazione (almeno per due settimane) e senza organizzare eventi domestici per rimpatriate con amici. Saranno consentiti i funerali, ma con massimo 15 persone. Mezz'ora di conferenza stampa, in cui, in diretta tv, scandisce le tappe della ripartenza dopo il lockdown che sarà lenta e ponderata, forse più lenta e ponderata di quello che ci si poteva immaginare. Più che le aperture, il premier fa notizia con le chiusure: la scuola fino alla conclusione dell'anno scolastico; bar, ristoranti e negozi fino a giugno; il campionato di calcio non si sa ...