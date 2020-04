The Departed | il film con Di Caprio e Matt Damon in onda domenica 26 aprile su 20

(Di sabato 25 aprile 2020) The, ilcon Leonardo diin26alle 21:05 su 20. Trama e trailer262020 sul canale 20 andrà inilamericano con Leonardo Di“The”. L’appuntamento è alle 21:20, con ildiretto dal grande regista Martin Scorsese. Ilè uscito nelle sale italiane nel lontano 2006, distribuito da Warner Bros. Ilha incassato più di 291 milioni di dollari in tutto il mondo, con poco più di 9,4 milioni di euro incassati solo in Italia. Ecco un trailer del: The, la trama delinstasera su 20 Francis “Frank” Costello è uno spietato boss della malavita irlandese della città di Boston, nel Massachusetts. Tra i ranghi della gang inizia a spiccare una nuova recluta, Colin Sullivan. Colin verrà mandato da ...

IN_DAMON_IATA : @MrsIdontknow23 sono due generi diversi, KA è una commedia romantica, icerde è azione (si basa sul film di Scorsese the departed) - ghiblaway : 'Devil's Knot - Fino a prova contraria' lo voglio vedere da mesi, e dico mesi, forse sarà passato anche un anno. 'T… - GamingToday4 : L’avventurosa Storia degli Oscar: The Departed – Il bene e il male (2006) - dianartemide12 : @kravotz @PhilipK_Dick @Audrey985 @Vera_Graziani @PoisonedAtom @huchukato @focamonicaa @TRIFENILFOSFINA… - giomascolo81 : @CapitanoPaolo90 @Quintomioo @Luk1M1l4n0 @aleros78 @GmaHappymilan @federicar1899 @AndreaCastei @Valezof… -

Ultime Notizie dalla rete : The Departed

iCrewPlay.com

The Departed - il bene e il male è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 15 aprile. The Departed - il bene e il male: trama e cast Il dipartimento di polizia di Boston ...interpreta Giovanni Francis “Johnny Boy” Soprano, il padre del boss del crimine Tony Soprano (James Gandolfini), interpretato da Joseph Siravo in sei episodi del drama della HBO. Moglie di Giovanni e ...