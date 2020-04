Teatri, il San Carlo lancia la webtv: in onda spettacoli e approfondimenti (Di sabato 25 aprile 2020) Con una web tv in alta definizione il Teatro di San Carlo propone per l’intera giornata opere integrali, balletti, spettacoli e rubriche. L’iniziativa nasce grazie alla Partnership con SudComunicazioni che ha messo a disposizione del Teatro gli spazi della neonata ‘c’e’ tv’, web tv culturale campana, il cui palinsesto è completamente dedicato al San Carlo che ne gestirà i contenuti. Con ‘Opera On Line’ in onda ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 20.00 trasmissione integrale di spettacoli del Teatro di San Carlo delle scorse Stagioni Liriche e di Balletto. ‘Scuola InCanto’ propone contenuti didattici per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera, realizzati in collaborazione con Europa InCanto e presentati dal Maestro Germano Neri (ogni martedì mercoledì e giovedì ... Leggi su ildenaro Coronavirus – Teatri chiusi - perdite milionarie e lavoratori in difficoltà. “Lirica mondo dorato? Tanti invisibili senza tutele. Bonus Inps beffa : esclude molti di noi”. E ora le fondazioni pensano a nuove stagioni “a distanza”

