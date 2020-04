Continua a esserci soltanto il Mes

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il Consiglio europeo di ieri ha avuto come unico risultato significativo e definitivo, annunciato in conferenza stampa dopo un vertice senza conclusioni formalizzate, l’ “endorsement”, il sostegno, da parte dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri del Rapporto approvato dall’Eurogruppo il 9 Aprile scorso.I punti confermati sono, quindi, il “Sure”, il fondo di prestiti per il reddito dei disoccupati, complessivamente fino a 100 miliardi, ma non oltre 10 miliardi all’anno per tutti i Paesi Ue: un grande bluff. Poi, le garanzie di 25 miliardi per l’intera Unione, attivate dalla Banca europea per gli investimenti, un intervento ordinario, in grado, secondo le previsioni, di consentire alle banche del vecchio continente di prestare alle imprese europee 200 miliardi di euro (per comprendere l’ordine di grandezza, il governo ...