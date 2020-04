Attacco ai partigiani dell' ultimo momento Bomba La Russa sulla Liberazione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non c'è festasenza polemiche. E anche quest'anno, nonostante l'emergenza Coronavirus, non fa eccezione. E il pepe ce lo mette, come accaduto già più volte in passato, l'indomabile Ignazio La. «La storia la scrivono i vincitori. In questo caso l’avrebbero dovuta scrivere più