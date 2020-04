Meraviglie, Alberto Angela rompe il silenzio: “Sequestrato e picchiato” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Alberto Angela, Meraviglie in replica: “Nel 2002 sono stato sequestrato e picchiato” Andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2020, in prima serata su Rai1 un’altra puntata in replica di Meraviglie-La penisola dei tesori, il bellissimo programma itinerante condotto da Alberto Angela, che anche con appuntamenti già trasmessi sta riscuotendo ascolti sempre molto alti. E prima della puntata di Meraviglie di stasera, Alberto Angela ha raccontato un episodio drammatico avvenuto molti anni fa, con dichiarazioni pubblicate sul numero del settimanale DiPiùTV uscito in edicola ieri. Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi, per fortuna, mi hanno liberato ha infatti confessato. Meraviglie-La penisola dei tesori, Alberto Angela: ... Leggi su lanostratv Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela su Rai1 22 Aprile : quale città - quali tesori e terre

Stasera in tv | Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori

Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Pisa - Matera e... (Replica) (Di mercoledì 22 aprile 2020)in replica: “Nel 2002 sono stato sequestrato e picchiato” Andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2020, in prima serata su Rai1 un’altra puntata in replica di-La penisola dei tesori, il bellissimo programma itinerante condotto da, che anche con appuntamenti già trasmessi sta riscuotendo ascolti sempre molto alti. E prima della puntata didi stasera,ha raccontato un episodio drammatico avvenuto molti anni fa, con dichiarazioni pubblicate sul numero del settimanale DiPiùTV uscito in edicola ieri. Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi, per fortuna, mi hanno liberato ha infatti confessato.-La penisola dei tesori,: ...

pasdran : RT @RepSpettacoli: 'Meraviglie', con Alberto Angela tra i Sassi di Matera e le cime del Monte Bianco [aggiornamento delle 10:52] https://t.… - zazoomblog : Il viaggio delle Meraviglie di Alberto Angela su Rai1 22 Aprile: quale città quali tesori e terre - #viaggio… - zazoomblog : Stasera in tv Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori - #Stasera #Alberto #Angela #Meraviglie - italiaserait : Il viaggio delle Meraviglie di #AlbertoAngela su #Rai1 22 Aprile: quale città, quali tesori e terre - zazoomnews : Stasera in tv Alberto Angela in Meraviglie – La Penisola dei tesori - #Stasera #Alberto #Angela #Meraviglie -