Coronavirus, buone notizie per i contagi ma non per i decessi: il bollettino, tutte le cifre di oggi (Di martedì 21 aprile 2020) Calano ancora i positivi da Coronavirus. Stando al bollettino di oggi, martedì 21 aprile, in 24 ore sono decedute 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648, mentre i guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (molti di più rispetto alla giornata di ieri che ne contava 1.822). Per quanto riguarda il calo delle persone attualmente positive se ne contano 528. I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono dunque 2729. In totale oggi sono stati fatti 52.126 tamponi (ieri 41.483) e le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia diventano 183.957. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Fiumicino - buone notizie : guariti 3 pazienti

Coronavirus - buone notizie dall’Alto Adige : nelle ultime 24 ore solo 17 nuovi positivi [DETTAGLI]

Coronavirus - l’Oms : “L’allentamento delle misure non è la fine della pandemia - buone notizie per il vaccino” (Di martedì 21 aprile 2020) Calano ancora i positivi da. Stando aldi oggi, martedì 21 aprile, in 24 ore sono decedute 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di24.648, mentre i guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (molti di più rispetto alla giornata di ieri che ne contava 1.822). Per quanto riguarda il calo delle persone attualmente positive se ne contano 528. I nuovirilevati nelle ultime 24 ore sono dunque 2729. In totale oggi sono stati fatti 52.126 tamponi (ieri 41.483) e le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia diventano 183.957.

francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il… - DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - forumJuventus : ? Buone notizie in casa Juve ???? Matuidi e Rugani guariti dal coronavirus ?? - michelaserafin4 : RT @enpaonlus: Coronavirus, annullata la corsa dei tori di Pamplona - Strill_it : Coronavirus – Buone notizie dal Gom: zero positivi su 280 tamponi, altri 2 dimessi, 33 i ricoverati (2 in terapia i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buone Coronavirus, buone notizie dall’Istat: i morti del 2020 si stanno normalizzando. Province critiche Asti, Imperia e Pesaro e Urbino La Stampa Calciomercato, Juventus snobbata: “Il mio futuro è qui”

L’attaccante classe 2000, di proprietà del Pescara, ha disputato buone gare nei 2/3 di stagione che si sono disputati e per questo ... Prima c’è l’uscita dall’emergenza sanitaria, poi si può provare a ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: netto calo dei malati, ma non dei morti, tutti i numeri

Calano ancora i positivi da coronavirus. Stando al bollettino di oggi, martedì 21 aprile, in 24 ore sono decedute 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648 ...

L’attaccante classe 2000, di proprietà del Pescara, ha disputato buone gare nei 2/3 di stagione che si sono disputati e per questo ... Prima c’è l’uscita dall’emergenza sanitaria, poi si può provare a ...Calano ancora i positivi da coronavirus. Stando al bollettino di oggi, martedì 21 aprile, in 24 ore sono decedute 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648 ...