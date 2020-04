TURCHIA | LA DOPPIA CRISI DEL SULTANO

Leggi su panorama

(Di sabato 18 aprile 2020) Alle prese con il coronavirus (reso più pericoloso dalla fragilità del sistema sanitario) e con un'economia in panne, il premier Recep Tayyip Erdogan cerca di sfruttare l'emergenza per riguadagnare consensi. E schiacciare gli oppositori. Doveva durare al massimo tre settimane, fino a fine febbraio il popolo turco pensava di essere persino immune dal contagio. E invece Covid-19 è arrivato anche nella Mezzaluna e rischia di fare più danni che altrove, anche per una gestione da parte delle autorità che presenta più ombre che luci. Sul banco degli imputati, è rimasto il Ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, anche se lui a metà aprile ha rassegnato le dimissioni. Ma il presidente, Recep Tayyip Erdogan, le ha respinte, segno che non vuole accollarsi il peso di un contagio che non ha ancora toccato il suo picco e che potrebbe costare ...