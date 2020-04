“Hai segnato di mano? Tappati la bocca e abbracciami. Nel Mondiale 1986 una banda di cani”: Maradona confessa (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sempre senza filtri. Diego Armando Maradona è così, prendere o lasciare. Il Pibe de Oro si è raccontato ad Afa Play, tornando sul vittorioso Mondiale del 1986 e sull’episodio della mano de Dios. “Avevamo una squadra mediocre. A Barranquilla ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti cosa pensavamo l’uno dell’altro. Avevamo giocato in quei giorni contro lo Junior e non eravamo riusciti a superare la metà campo. Eravamo scarsi, molto scarsi, una banda di cani. Decidemmo di non andare a Bogotà e andammo direttamente in Messico. Lì il gruppo si fece forte. La mano de Dios? Quando la palla si era alzata mi sono detto: ‘Non la prenderò mai, vieni giù per favore. Ho avuto un’idea: mettere una mano e mettere la testa. Quando sono caduto non ho capito dove fosse finita la palla. Guardo: rete! ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sempre senza filtri. Diego Armando Maradona è così, prendere o lasciare. Il Pibe de Oro si è raccontato ad Afa Play, tornando sul vittoriosodele sull’episodio dellade Dios. “Avevamo una squadra mediocre. A Barranquilla ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti cosa pensavamo l’uno dell’altro. Avevamo giocato in quei giorni contro lo Junior e non eravamo riusciti a superare la metà campo. Eravamo scarsi, molto scarsi, unadi cani. Decidemmo di non andare a Bogotà e andammo direttamente in Messico. Lì il gruppo si fece forte. Lade Dios? Quando la palla si era alzata mi sono detto: ‘Non la prenderò mai, vieni giù per favore. Ho avuto un’idea: mettere unae mettere la testa. Quando sono caduto non ho capito dove fosse finita la palla. Guardo: rete! ...

CalcioWeb : 'Hai segnato di mano? Tappati la bocca e abbracciami. Nel Mondiale 1986 una banda di cani': #Maradona confessa - - _grazy87 : @Jerry_3_ Hai perfettamente ragione. Ma prendere per il culo Lautaro che nonostante tutto è forte, quando al Milan… - Glow_1Direction : Mi hai segnato molto, ma tutto quello che è successo mi ha fatto sentire male. Anche se parliamo di nuovo, non camb… - _sarawhitekim_ : @deboraeonni Ah i miei patatini, quando ho letto quel capitolo hai segnato la mia fine. Però poi mi son detta, no d… - SplendorSolis00 : RT @ElyEmilia: @lefrasidiosho Giuseppi io me lo sono segnato come Troisi: il 28 Marzo a reti unificate hai detto che la cassa integrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hai segnato 49 migliori Gps Portatili nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi