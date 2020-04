Coronavirus, a Napoli 3 morti e 15 totalmente guariti in 24 ore. Sei i nuovi casi (Di giovedì 16 aprile 2020) Sale a 822 il numero di casi di Coronavirus nella città di Napoli dall’inizio dell’emergenza. Sono 6 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto contenuto nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 16 aprile. Si registrano 3 nuovi decessi, che portano così a 52 il totale delle persone decedute a Napoli.Cresce il numero dei totalmente guariti, che risultano cioè negativi in due test consecutivi: sono 64, +15 rispetto a ieri e con un aumento di 25 unità in 2 giorni. Sono 53 invece i clinicamente guariti (-48 rispetto a ieri). I ricoverati in ospedale sono 168 (+2 rispetto a ieri) di cui 11 in terapia intensiva (+1), mentre sono 538 le persone in isolamento domiciliare (-15). Sono infine 140 gli asintomatici (+7). Leggi su ildenaro Coronavirus - Napoli : da oggi al Cotugno tremila tamponi al giorno. Di Mauro : Verso lo screening di massa

Coronavirus Napoli - ultime notizie : morti - contagiati al 15 aprile

Coronavirus : muore dottoressa ricoverata a Napoli. Lottava contro il male da un mese e mezzo (Di giovedì 16 aprile 2020) Sale a 822 il numero didinella città didall’inizio dell’emergenza. Sono 6 i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto contenuto nel resoconto giornaliero del Comune diaggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 16 aprile. Si registrano 3 nuovi decessi, che portano così a 52 il totale delle persone decedute a.Cresce il numero dei totalmente, che risultano cioè negativi in due test consecutivi: sono 64, +15 rispetto a ieri e con un aumento di 25 unità in 2 giorni. Sono 53 invece i clinicamente(-48 rispetto a ieri). I ricoverati in ospedale sono 168 (+2 rispetto a ieri) di cui 11 in terapia intensiva (+1), mentre sono 538 le persone in isolamento domiciliare (-15). Sono infine 140 gli asintomatici (+7).

SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - repubblica : Padre e figlio guariscono al Cotugno: emozione all'abbraccio in reparto - Adnkronos : #Coronavirus, l'inviata a #Napoli: 'Non siamo fortunati, nessuno in strada' - pablosx5 : RT @RadioSavana: Nigeria? No. Delirio a #Napoli (zona piazza Garibaldi) dove centinaia di #risorseINPS clandestini si riversano per strada.… - PicchioASR74 : RT @RadioSavana: Consigliere Comunale di Napoli minacciato e aggredito da branco di #risorseINPS clandestini che come sempre non rispettano… -