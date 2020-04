Il virologo Tarro: "Per sconfiggere il virus serve la cura, non il vaccino" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Bernasconi L'esperto ricorda che per la Sars e la Mers non vennero preparati vaccini: "Si è fatto ricorso agli anticorpi dei soggetti guariti". E sulla gestione dell'epidemia dice: "Il governo non ha potenziato subito i posti di terapia intensiva" Aspettare un vaccino in grado di sconfiggere il nuovo coronavirus potrebbe essere inutile. Secondo il virologo Giulio Tarro, infatti, "se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi". È quello che avviene "per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto". Il virologo, primario in pensione dell'ospedale Cotugno di Napoli, è stato in prima linea contro diverse malattie: "Ho isolato il vibrione del colera a Napoli, ho combattuto l’epidemia dell’Aids e ho sconfitto il male oscuro di Napoli, il virus respiratorio ... Leggi su ilgiornale Emergenza Covid-19 - Giulio Tarro virologo di fama mondiale sul vaccino “non serve non è l’ebola - il Coronavirus diventerà un’influenza normale”

Coronavirus - il virologo Giulio Tarro : “Il vaccino non serve - non è l’Ebola”

Vaccino coronavirus - il virologo Giulio Tarro : “Non serve - non è l’Ebola” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Bernasconi L'esperto ricorda che per la Sars e la Mers non vennero preparati vaccini: "Si è fatto ricorso agli anticorpi dei soggetti guariti". E sulla gestione dell'epidemia dice: "Il governo non ha potenziato subito i posti di terapia intensiva" Aspettare unin grado diil nuovo coronapotrebbe essere inutile. Secondo ilGiulio, infatti, "se ilha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi". È quello che avviene "per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto". Il, primario in pensione dell'ospedale Cotugno di Napoli, è stato in prima linea contro diverse malattie: "Ho isolato il vibrione del colera a Napoli, ho combattuto l’epidemia dell’Aids e ho sconfitto il male oscuro di Napoli, ilrespiratorio ...

IvanZoppi : RT @_DAGOSPIA_: GIULIO TARRO, VIROLOGO NON ALLINEATO: ''IL VACCINO POTREBBE ESSERE INUTILE - angheran70 : RT @MicheleIppolito: Il virologo Tarro: “come possiamo dare credito a tizi come Burioni e Capua?” - angheran70 : RT @maurorizzi_mr: Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in crisi per colpa di chi ha dimezzato le terapie i… - MicheleIppolito : Il virologo Tarro: “come possiamo dare credito a tizi come Burioni e Capua?” - alberiecose : RT @maurorizzi_mr: Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in crisi per colpa di chi ha dimezzato le terapie i… -