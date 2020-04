Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 12 APRILEORE 15.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA DI PASQUA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’EMERGENZA SANITARIA, LE ZONE ROSSE DELRIGUARDANO I COMUNI DI: CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA CONTIGLIANO NEL REATINO E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO: COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI QUATTRO COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO AEREO NELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B. LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI SI SVOLGONO SOLO AL TERMINAL ...