"Ue egoista, in gioco il futuro del mondo". Il messaggio di Papa Francesco (Di domenica 12 aprile 2020) "Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa". Lo ha detto Papa Francesco nel corso del messaggio di Pasqua, prima della benedizione Urbi et Orbi. "Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo amato continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato", ha ricordato a Bruxelles e alle capitali dell'Unione, parlando dai cancelli di fronte all'Altare della Confessione di San Pietro. "È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un'unica famiglia e si sostengano a vicenda", ha avvertito. ... Leggi su agi (Di domenica 12 aprile 2020) "Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree delcolpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa". Lo ha dettonel corso deldi Pasqua, prima della benedizione Urbi et Orbi. "Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo amato continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato", ha ricordato a Bruxelles e alle capitali dell'Unione, parlando dai cancelli di fronte all'Altare della Confessione di San Pietro. "È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un'unica famiglia e si sostengano a vicenda", ha avvertito. ...

Agenzia_Italia : 'Ue egoista, in gioco il futuro del mondo'. Il messaggio di Papa Francesco - tote_maurizio : RT @Agenzia_Italia: 'Ue egoista, in gioco il futuro del mondo'. Il messaggio di Papa Francesco - OperaFisista : 'Ue egoista, in gioco il futuro del mondo'. Il messaggio di Papa Francesco - cjmimun : RT @Agenzia_Italia: 'Ue egoista, in gioco il futuro del mondo'. Il messaggio di Papa Francesco - ombroman : RT @Agenzia_Italia: 'Ue egoista, in gioco il futuro del mondo'. Il messaggio di Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : egoista gioco "Ue egoista, in gioco il futuro del mondo". Il messaggio di Papa Francesco AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il calcio deve ripartire, la proposta di Galliani: "Campionati nell'anno solare"

Chiudere le stagioni per regalare dei verdetti sportivi e per evitare quello che sarebbe un disastro dal punto di vista economico. In attesa di capire se e come si potrà ripartire, i vertici del calci ...

Samp, Ekdal: "Che soddisfazione vincere il derby. Quarantena? Sono stato un mese da solo..."

Sto guardando le serie tv ed i film, gioco alla playstation con amici e leggo qualche libro. Poi prendo un po' di sole in giardino, ma soprattutto sto dormendo molto molto di più. Da quando sono ...

Chiudere le stagioni per regalare dei verdetti sportivi e per evitare quello che sarebbe un disastro dal punto di vista economico. In attesa di capire se e come si potrà ripartire, i vertici del calci ...Sto guardando le serie tv ed i film, gioco alla playstation con amici e leggo qualche libro. Poi prendo un po' di sole in giardino, ma soprattutto sto dormendo molto molto di più. Da quando sono ...