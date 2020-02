Lotta, Nikoloz Kakhelashvili e Ciro Russo vanno ai quarti della greco-romana agli Europei di lotta (Di martedì 11 febbraio 2020) Ancora buone notizie giungono da Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Lotta: nella greco-romana passano ai quarti di finale Nikoloz Kakhelashvili nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, dove ha battuto agli ottavi il greco Anestis Zarifes per superiorità con incontro interrotto sul 9-0, e Ciro Russo, nella categoria di peso non olimpica dei -82 kg, dove ha superato il Russo Shamil Letkaevitch Ozhaev, battuto ai punti per 6-4. Ai quarti nel pomeriggio Kakhelashvili incontrerà il boemo Artur Omarov, mentre Russo se la vedrà con l’armeno Ruben Gharibyan. Si ferma invece la corsa di Riccardo Glave nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg, dove è stato battuto dal croato Dominik Etlinger, che si è imposto per superiorità con lo stop giunto sul 9-0. Fuori anche Mirco Minguzzi nei ripescaggi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, battuto per ... oasport

