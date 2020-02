Chiara Ferragni e Fedez agli oscar con Kim Kardashian e il marito indispettito: la sua faccia dice tutto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Los Angeles per la notte degli oscar 2020. Dopo la cerimonia di premiazione, hanno partecipato all’esclusivo party di Vanity Fair dove hanno incontrato vecchi amici e tante star internazionali come Kim Kardashian e Kayne West. I due si sono fatti immortalare con la coppia americana e la foto è finita sui social scatenando l’ironia degli utenti. Kayne West infatti è l’unico a non avere un’espressione felice nello scatto. “Kayne è schifato”, “la sua faccia dice tutto”, “vorrebbe vomitare” sono alcuni dei tanti commenti apparsi sui social. attualitavip.myblog

