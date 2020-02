Federica Francia Instagram blusa cade sul decolleté, profilo senza veli: «Sublime… unica e rara!» (Di sabato 8 febbraio 2020) Visione onirica, Federica Francia ammalia Instagram con uno scatto in cui lascia andare incertezze e dubbi, ma non solo. Occhi profondi, espressione sensuale, la bellezza della modella sta nel volto tanto quanto nel fisico. Miss Miluna Lazio 2017, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è fatta conoscere nelle trasmissioni della De Filippi per la serietà e la compostezza, oltre che per l’aspetto esteriore. Corteggiatrice ‘di passaggio’ di Andrea Zelletta, la Francia si impose subito sulle rivali, ma poco dopo – con una mossa piuttosto inaspettata – fu eliminata dal programma dallo stesso tronista. Federica Francia Instagram, sensualità e seduzione nello scatto social Le telecamere di Canale 5 ebbero modo di indugiare sulla bellezza di Federica anche nell’ambito di Temptation Island Vip 2019, in cui l’ex corteggiatrice partecipò nelle vesti di tentatrice tra le single nel villaggio degli ... urbanpost

Federica Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federica Francia