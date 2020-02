Sanremo 2020, bacio tra Fiorello e Tiziano Ferro. Finisce a tarallucci e vino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello, Tiziano Ferro tarallucci e vino. Dopo le polemiche, gli attriti e la parole grosse, tra Fiorello e Tiziano Ferro è finita con un bacio sulla bocca. Smack! La querelle tra lo showman e il cantante, che ha tenuto banco a Festival di Sanremo 2020, sembrava essere arrivata ad un punto di non ritorno, con tanto di minacce di abbandono dello show. Ma fino a questa sera, quando tutto è magicamente cambiato (in video, almeno). C’è del bacismo a #Sanremo2020 @Fiorello @TizianoFerro pic.twitter.com/oMpuExMUna — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 7, 2020 I due si sono ritrovati sul palco dell’Ariston e si sono esibiti assieme, tra carinerie e sorrisi non proprio naturalissimi, visti i toni dei giorni e delle ore precedenti. Fiore e Tiziano hanno eseguito Finalmente tu, che lo showman siciliano portò in gara a Sanremo e che Tiziano scelse per disputare uno dei suoi ... davidemaggio

