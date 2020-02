Tennis, ATP Cordoba 2020: fuori Guido Pella e Gianluca Mager, avanti Corentin Moutet (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono cominciati gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Cordoba di Tennis: in Argentina, sulla terra rossa, i primi quattro match si sono disputati tra la serata di ieri ed il cuore della notte italiana, mentre il quadro dei quarti di finale verrà completato oggi, quando si giocheranno i restanti quattro incontri. In casa Italia va registrata la sconfitta di Gianluca Mager, battuto dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 6 del seeding, dopo due ore e ventuno minuti di gioco con lo score di 6-7 7-6 6-1, con l’azzurro che nel secondo set è andato a servire per il match arrivando al massimo a due punti dalla conquista dell’incontro. Per l’uruguaiano ai quarti ci sarà il cileno Cristian Garin, numero 3, il quale, all’alba italiana, ha battuto con un netto 6-3 6-0 il magiaro Attila Balázs in un’ora e nove minuti. Lo slovacco Andrej Martin ha superato ... oasport

sportface2016 : #ATPCordoba - Il programma di domani - zazoomnews : Tennis ATP Pune 2020: Berankis e Sugita accedono ai quarti di finale eliminati Caruso e Travaglia - #Tennis #2020:… - RSIsport : ????????? Anche il centrale del Roland Garros ha la sua copertura. Completato il tetto sul Philippe Chatrier.… -