Ppe: Berlusconi, ‘colloquio cordiale con Orban, cerchiamo punto di incontro’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Ci siamo soffermati anche sul ruolo nel Partito popolare europeo di Fidesz, il suo partito che ha ottenuto più del 50% dei voti in Ungheria. Sono fiducioso che si possa trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni: Forza Italia continuerà ad impegnarsi affinché Orban non lasci la più grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa che è appunto il nostro Partito popolare Europeo e ho chiesto, a lui e al suo partito, di dare segnali positivi sulla loro volontà di rimanere come forza attiva nel Partito popolare europeo”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un video postato su Facebook, dopo “quasi tre ore di colloquio cordiale, cordialissimo” col Primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán.L'articolo Ppe: Berlusconi, ‘colloquio cordiale con Orban, cerchiamo punto di incontro’ sembra essere il ... calcioweb.eu

berlusconi : Con Viktor Orbán abbiamo discusso dei principali temi di politica italiana e internazionale.@forza_italia continuer… - FerrariGop : @berlusconi @forza_italia @EPPGroup Consiglio ad Orban di uscire dal PPE se vuole avere un minimo di libertà di manovra e indipendenza. - PietroDiMauro : RT @berlusconi: Con Viktor Orbán abbiamo discusso dei principali temi di politica italiana e internazionale.@forza_italia continuerà a impe… -