Infortunio Verdi, l’esito degli esami: sovraccarico al bicipite femorale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Verdi, l’esito degli esami svolti oggi a Torino: sovraccarico al bicipite femorale della coscia sinistra per l’ex Napoli Piove sul bagnato, in casa Toro. La disastrosa trasferta di Lecce, oltre ad un imminente cambio in panchina, ha infatti lasciato in eredità ai granata anche un’infermeria sempre più affollata. Ad unirsi ai tanti indisponibili, suo malgrado, anche Simone Verdi. Il fantasista ex Napoli si è accasciato al suolo del Via del Mare a metà primo tempo per un problema alla coscia sinistra. Gli esami svolti quest’oggi a Torino hanno evidenziato un sovraccarico al bicipite femorale della coscia sinistra: la prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

