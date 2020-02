Everwild: Rare pubblica nuovamente il trailer originale con l'aggiunta delle descrizioni audio (Di sabato 1 febbraio 2020) Uno dei punti di forza di Microsoft durante l'attuale generazione è stato, senza dubbio, l'impegno nell'accessibilità. L'ottimo Xbox Adaptive Controller è un chiaro esempio di questo impegno e tutti noi ci auguriamo che la stessa volontà sia mantenuta anche nel passaggio a Xbox Series X.Nel frattempo, possiamo stare tranquilli, poiché il voto all'accessibilità non è esclusiva Microsoft e permea anche le sue case di sviluppo first party: qualche giorno fa, infatti, gli sviluppatori di Rare hanno pubblicato un nuovo video legato ad Everwild, il loro videogioco d'avventura attualmente in sviluppo su PC, Xbox One e, ipoteticamente, su Xbox Series X.La particolarità di questo video è che si tratta dello stesso trailer d'annuncio condiviso durante il reveal ufficiale di Everwild, con un'unica differenza: sono presenti anche le descrizioni audio delle scene di gioco. Come potete vedere voi ... eurogamer

