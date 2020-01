"La Brexit è un attacco populista all'Europa: va protetta" (Di venerdì 31 gennaio 2020) “La Brexit è un attacco all’Europa. Non è una questione che ha a che fare solo con la Gran Bretagna. E’ uno dei frutti del populismo che indebolisce la democrazia laddove la cultura politica è debole...”.Molly Scott Cato è appena tornata a casa in Gran Bretagna, dopo le lacrime versate due giorni fa nella plenaria del Palamento Europeo sulla Brexit. “Tornerò qui un giorno...”, ha promesso intervenendo in aula, travolta dalla commozione e dall’abbraccio dei colleghi del suo gruppo parlamentare, i Verdi. La sentiamo al telefono nel giorno definitivo dell’addio del Regno Unito dall’Ue. “Sono triste e preoccupata perché nessuno sa cosa succederà”, ci dice Scott Cato, attivista britannica sui temi ambientali, ormai ex Europarlamentare che ha dovuto lasciare il seggio per ... huffingtonpost

