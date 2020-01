La battaglia di Achille Totaro di Fratelli d’Italia: telecronisti RAI di Inter-Fiorentina portati in Parlamento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il senatore fiorentino Achille Totaro ha deciso di avviare una Interrogazione parlamentare al Senato per la telecronaca dei giornalisti RAI durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. La squadra di Conte si è aggiudicata la qualificazione in semifinale grazie ad un bel gol di Barella, ma per Totaro la telecronaca dei giornalisti RAI è stata palesemente di parte. Secondo il senatore fiorentino, ovviamente tifoso della viola, è stato inaccettabile ed irrispettoso il comportamento dei telecronisti RAI che si sono mostrati troppo di parte, un atteggiamento che ha infastidito non solo i tifosi della Fiorentina, ma tutti coloro che amano questo tipo di sport. Per cosa protesta Achille Totaro con la RAI dopo Inter-Fiorentina Per Achille Totaro è assurdo che una tv di Stato, pagata da tutti i cittadini, dia vita ad uno spettacolo di questo genere, con giornalisti che non sono ... bufale

