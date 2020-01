F1, la Toro Rosso presenta il suo nuovo logo: sarà Alpha Tauri per il Mondiale 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Toro Rosso cambierà nome in Alpha Tauri nei prossimi giorni. La storica scuderia di Faenza (ex Minardi) ha deciso di incominciare il prossimo Mondiale F1 con un nuovo marchio: non più la traduzione in italiano di Red Bull di cui è la scuderia satellite ma un nuovo brand a tutti gli effetti. Oggi la scuderia ha svelato il nuovo logo e il prossimo 14 febbraio presenterà la monoposto con cui scenderà in pista per tutta la stagione. nuovo logo Alpha Tauri, EX Toro Rosso: It’ll happen… soon #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/CIqgM1zB47 — Toro Rosso (@ToroRosso) January 31, 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI oasport

