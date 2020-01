Sport in tv oggi (mercoledì 29 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) oggi mercoledì 29 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: giornata di quarti di finale agli Australian Open dove Rafael Nadal sfiderà Dominic Thiem, imperdibile Inter-Fiorentina per la Coppa Italia di calcio, derby italiano nell’Eurocup di basket tra Virtus Bologna e Trento, Perugia scenderà in campo per la Champions League di volley e poi tanti altri eventi da seguire tra cui i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi mercoledì 29 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (29 GENNAIO): PROGRAMMA, orari E palinsesto mercoledì 29 GENNAIO: 01.00-14.00 TENNIS – Australian Open, quarti di finale (diretta tv su EuroSport, diretta streaming su EuroSport Player) CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA completo DI ... oasport

