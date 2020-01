Cerreto Sannita: al via il XV Corso di CittadinanzAttiva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCerreto Sannita (Bn) – Sabato, 1° febbraio, avrà inizio il”XV Corso di CittadinanzAttiva. Verso l’Agenda 2030: educare alla sostenibilità per trasformare e difendere la nostra Casa Comune”, iniziativa promossa dal Centro Studi Sociali Bachelet in collaborazione con Enti e Istituzioni come l’U.S.R. Campania, la Provincia di Benevento, il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università del Sannio, il Comune di Pietrelcina, a cui si aggiunge quest’anno l’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento. Otto gli appuntamenti previsti, tutti di sabato tranne l’ultimo in programma per venerdì 3 aprile. “Siamo giunti a un traguardo importante – afferma Patrizia Lombardi, Presidente del Centro Studi Sociali Bachelet – che racchiude in sé una storia fatta di volti, di racconti, di emozioni, che parte dalla convinzione della necessità di investire sulla ... anteprima24

