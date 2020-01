Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci su zone interne e rilievi (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 1° febbraio 2020. Oggi molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con piogge o rovesci sparsi, più frequenti sui rilievi di nord-ovest (quota neve in Appennino inizialmente attorno a 1500 metri, in graduale rialzo); fenomeni più sparsi dal pomeriggio. Velato o a tratti nuvoloso sul centro-sud con isolate e deboli piogge attorno al M. Amiata. Venti: generalmente moderati con forti raffiche da sud-ovest in particolare sulla costa costa pisana e livornese, Arcipelago, rilievi appenninici e zone sottovento. Mari: agitati a nord di Capraia, molto mossi altrove. Temperature: in lieve aumento su valori bene superiori alle medie stagionali. Domani nuvolosità variabile, con ... meteoweb.eu

