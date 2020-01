Il governo riapre i porti alle Ong, la Ocean Viking sbarcherà a Taranto (Di martedì 28 gennaio 2020) Mauro Indelicato Nella città pugliese arriveranno nelle prossime ore 403 migranti, i quali verranno fatti sbarcare dalla nave Ocean Viking dell'Ong francese Sos Mediterranée. Il disco verde è arrivato dal governo La Ocean Viking è pronta a sbarcare ancora una volta a Taranto, lì dove è approdata già in altre occasioni negli ultimi mesi. La nave dell’Ong francese Sos Meditarranée ha a bordo 403 migranti, recuperati nel Mediterraneo in quattro distinte operazioni compiute nell’ultimo fine settimana. Una volta arrivata nella città pugliese, la Ocean Viking darà dunque vita ad uno degli sbarchi più importanti in termini numerici degli ultimi anni. Il via libera all’approdo della nave francese, è arrivato nelle scorse ore dal Viminale. A darne conferma anche un tweet dell’associazione Medici Senza Frontiere, la quale opera assieme ad Sos Mediterranée a bordo della Ocean Viking: ... ilgiornale

