Genoa, controlli medici per Criscito: contusione alla caviglia per il rossoblù (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mimmo Criscito ha sostenuto dei controlli medici alla SynLab-Baluardo di Genova: solo una contusione alla caviglia per lui (-Dal nostro inviato, Alessio Eremita) Insieme al neo acquisto del Genoa, Andrea Masiello, anche Mimmo Criscito ha sostenuto dei controlli medici alla SynLab-Baluardo di Genova. Dopo il match contro la Fiorentina il capitano rossoblù aveva rimediato una contusione alla caviglia che non pregiudicherebbe la sua presenza in campo nel match contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

