LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: Acerbi risponde a Dzeko, il derby termina in pareggio. Pagelle e highlights (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.59 Pagelle: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5; Santon 6.5 (83′ Kolarov 6), Mancini 7, Smalling 5, Spinazzola 6.5; Veretout 6.5 (89′ Pastore s.v.), Cristante 6.5; Under 7, Pellegrini 6.5, Kluivert 6.5 (81′ Perotti s.v.); Dzeko 7. All. Fonseca 7. Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5 (46′ Patric 5.5), Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Lucas Leiva 5, Luis Alberto 5.5 (71′ Parolo 6), Lulic 6; Correa 5.5 (75′ Caicedo 6), Immobile 6. All. Inzaghi 6. 19.57 Roma che fa gioco e arriva alla rete solamente una volta nonostante abbia effettuato più di venti tiri, Lazio che resiste e conquista un punto prezioso in una partita difficile come il derby. 94′ Fine della partita, Roma-Lazio 1-1. 93′ Giallo per Immobile per ... oasport

