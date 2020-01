Eriksen all’Inter, tutto pronto: domani l’arrivo in Italia per visite mediche e firma (Di domenica 26 gennaio 2020) Lunedì 27 gennaio sarà il giorno di Eriksen all'Inter. Il centrocampista danese arriverà domani mattina in Italia per finalizzare il suo passaggio dal Tottenham al club nerazzurro, tra visite mediche e firma del contratto. Il costo dell'operazione è aumentato ancora: 20 milioni di euro, più bonus di solidarietà e l'incasso di un'amichevole tra i due club. fanpage

DiMarzio : #Eriksen all’@Inter: domani arrivo e visite mediche @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : Christian Eriksen all’Inter, accordo totale raggiunto con il Tottenham! Operazione chiusa tra club e con il giocato… - SkyTG24 : Eriksen all’Inter, il club nerazzurro trova l’accordo con il Tottenham -