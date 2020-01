Gf Vip, le pagelle della 6° puntata: bene Antonella e Licia, Carlotta ancora in ombra (Di sabato 25 gennaio 2020) La sesta puntata del Grande Fratello Vip non ha deluso le aspettative in quanto a sorprese e colpi di scena. Antonella Elia e Antonio Zequila hanno commentato senza peli sulla lingua il comportamento di Valeria Marini, entrata nella Casa la scorsa puntata per un incontro-scontro con Rita Rusic. Licia Nunez ha scoperto di essere stata lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli e, come ogni puntata, le attese nomination hanno svelato strategie e antipatie fra i concorrenti. Le pagelle della sesta puntata In base al comportamento dei principali concorrenti interpellati questa sera abbiamo stilato alcune pagelle: ad ogni “Vip” è stato dato un voto più o meno negativo. Antonella Elia: 6.5. La concorrente ha provato a giustificarsi per le parole pronunciate nei confronti di Valeria Marini quando la scorsa puntata la showgirl è entrata nella Casa. Dopo l’incontro con Rita Rusic, la Marini è stata ... thesocialpost

